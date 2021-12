Lavori sul Raccordo Av Sa, si circola su una corsia da Serino ad Atripalda La chiusura tra le 9.00 e le 17.00, giovedì e venerdì

Lungo il raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici e geognostici propedeutici alla progettazione dei lavori di manutenzione sulle barriere stradali installate lungo lo spartitraffico centrale, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021 sarà attivo il restringimento di tratti della carreggiata nord, in direzione di Avellino.

Nel dettaglio, il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00, giovedì 9 dicembre in tratti saltuari compresi tra il km 23,600 ed il km 26,500, tra i territori comunali di Serino e San Michele di Serino e venerdì 10 dicembre in tratti saltuari compresi tra il km 26,500 ed il km 30,400, tra i territori comunali di Santa Lucia di Serino, Cesinali ed Atripalda. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.