Covid: boom di contagi ad Avellino. Sellitto: "Vaccinate i bambini subito" Il presidente dei medici irpini: i più piccoli serbatoio di contagio. Vanno immunizzati

Il coronavirus avanza veloce in Irpinia. Altri 50 i nuovi casi contabilizzati dall’Asl di Avellino su 917 tamponi processati. Boom di contagi ad Avellino capoluogo dove i nuovi positivi sono 17 nelle ultime 24 ore. Centinaia di famiglie sono isolate in città, e il coronavirus avanza tra i bambini. Intanto a livello provinciale altri 5 casi sono stati individuati a Monteforte. 1 caso per comune ad Aiello del Sabato, Contrada, Flumeri, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, Scampitella e Sperone. Due contagi per comune ad Avella, Cervinara, Domicella, Grottaminarda, Lioni e Rotondi. Tre i nuovi positivi a Baiano, Mercogliano e Montemiletto. Intanto oggi stop ai vaccini nei 19 hub in provincia di Avellino attivi sui 22 complessivi allestiti tra i vari comuni. Funzioneranno solo i tre drive through di Sant’Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino e Moschiano. Le prenotazioni, necessarie per essere vaccinati, si sono polverizzate in poche ore. Ma intanto è corsa alle terze dosi, ma sono ancora troppo poche le iscrizioni dei bambini tra i 5 e 11 anni. Il presidente dell’Ordine dei Medici, Francesco Sellitto, rimarca la necessità di vaccinare, senza indugi, i bambini. “Non c’è da esitare – spiega Sellitto-. Proprio tra i più piccoli il virus sta circolando troppo rapidamente. I genitori non devono avere alcun timore nel fare caccia re i propri figli”. Complessivamente ieri sono stati somministrati 2717 , di questi 640 nel solo hub di Avellino. “Serve tempestività per anticipare questo maledetto -spiega Sellitto -. In questi due tragici anni di pandemia abbiamo avuto troppe vittime. Il vaccino è l’unica arma per sconfiggere il coronavirus”. Per il dottore Sellitto nessuno sconto per i sanitari no vax. “Come presidente dell’Ordine dei medici di Avellino ho dovuto , ad oggi, sospendere solo un collega. Mi auguro che nelle prossime settimane non spuntino nuovo casi. Sto pregando i miei colleghi ancora indecisi, affinché nessuno si tiri indietro. Da parte di noi medici si tratta di un dovere etico e morale anche nei confronti dei malati e assistititi”. Ma non solo. Il presidente Sellitto ha voluto ricordare anche tutti i medici morti di Covid per invitare tutti a riflettere sull’importanza del vaccino.