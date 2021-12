Terza dose, aperto oggi hub vaccinale aziendale presso Irpiniambiente Saranno somministrate circa 800 dosi di vaccino

E’ operativo, da questo pomeriggio, presso la sede di via Cannaviello, l’hub vaccinale per le terze dosi, autorizzato dall’Asl di Avellino. Anche per la somministrazione delle terze dosi, Irpiniambiente mette a disposizione la propria organizzazione con l’allestimento dei punti di somministrazione per il vaccino, presso gli uffici, negli ambienti opportunamente allestiti e sanificati, non solo ai propri dipendenti ma anche alle aziende collegate e fornitrici nonché ai familiari dei dipendenti.

Solo oltre 400 le dosi di vaccino Moderna già prenotate che saranno somministrate a partire da oggi e per i prossimi giorni e si prevede che al termine delle operazioni che continueranno per i prossimi tre giorni saranno somministrate circa 800 dosi di vaccino . Come da disposizioni i vaccini saranno somministrati a coloro i quali sono in attesa di ricevere la terza dose, dopo almeno 5 mesi dalla seconda vaccinazione. Il personale di Irpiniambiente, inoltre, è stato adeguatamente formato per fornire supporto nella fase non sanitaria, e cioè per la registrazione sulla piattaforma dei riferimenti burocratici.

“Su nostra disponibilità – spiegano il direttore generale, Armando Masucci e l’amministratore unico, Antonio Russo – l’Asl ha autorizzato Irpiniambiente alla somministrazione della terza dose di vaccino. Si tratta dell’unica azienda pubblica autorizzata alla somministrazione dei vaccini. Considerando l’alto numero di dipendenti, unitamente ai loro familiari e considerando anche l’estensione della somministrazione alle aziende fornitrici e collegate ad Irpiniambiente, l’attività che supporteremo in questi giorni darà un grosso contributo a smaltire le attese per la ricezione del vaccino da parte della popolazione".

A determinare la scelta dell’Asl nell’autorizzare la somministrazione vaccinale ad Irpiniambiente, anche la riconosciuta esperienza professionale del Direttore Generale, Armando Masucci, in ambito sanitario. Il direttore Masucci, infatti, presenzierà alle operazioni di somministrazione dei vaccini ed alle fasi successive, nell’osservare il breve decorso post vaccinale.

“E’ doveroso da parte di Irpiniambiente contribuire alla campagna vaccinale – conclude Masucci – considerando che siamo in grado di garantire tutti i presupposti logistici per la somministrazione del vaccino, primo fra tutti l’osservanza delle norme sanitarie . E’ un impegno che rientra nello spirito della solidarietà interistituzionale tra enti pubblici, sempre nel solo interesse delle comunità, questa volta incarnato dal diritto alla salute dei cittadini. Ci preme, inoltre, ringraziare la dirigenza dell’Asl di Avellino e i vertici di Confindustria Avellino per l’opportunità concessa ad Irpiniambiente”.

L’adesione alla campagna vaccinale, ovviamente, è su base volontaria.