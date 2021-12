Vaccini, riapre la piattaforma per prenotarsi: scatta la caccia alla terza dose D'Ercole: sistema snervante. Poche date: evviva programmazione a lungo termine di appuntamenti

Sarà attiva da questa mattina alle ore 9 la piattaforma per potersi prenotare per ricevere il vaccino anti covid, la prima dose e terza dose “booster” e “addizionale”. In programma una serie di appuntamenti possibili tra cui scegliere: da sabato 11 dicembre fino a giovedì 16 dicembre. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ . Ma è polemica per il sistema telematico scelto e le lunghe attese che hanno contraddistinto questa fase della campagna. “Mentre De Luca continua a blaterare sulla necessità di vaccinarsi, in provincia di Avellino è sostanzialmente impossibile prenotarsi per le terze dosi. Il sistema scelto dall’Asl di Avellino è impossibile. Mi chiedo perché non sia possibile programmare un calendario di prenotazione a lungo termine. Puntualmente si propongono queste scadenze a sette giorni che impongono una snervante caccia al vaccino, con migliaia e migliaia di persone connesse compulsivamente per ottenere una prenotazione”. Tuona Giovanni D’Ercole, esponente di Fratelli d’Italia. “Il sistema di prenotazione telematico si è trasformato in una specie di prova da “Squid Game”, per cui se alle 9.01 non si è connessi e fortunati, si dovrà riprovare fortunosamente il giorno dopo. Ci dicano dall’Aasl cosa rende impossibile una soluzione adottata nelle maggioranza delle altre regioni e nelle altre nazioni. Ma a ciò si aggiunge il mistero del numero dei centri vaccinali: perché non vengono riaperti tutti” Intanto da oggi via alle prenotazioni. La dose “booster” potrà essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, mentre la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. Ad oggi sono 19 gli hub aperti sui 22 complessivi tra Atripalda, Altavilla Irpina, Avellino, Ariano Irpino, Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda , Mercogliano, Mirabella Eclano. Montefalcione, Monteforte Irpino, Montoro, Moschiano, Montella, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo dei Lombardi, Vallata. Calano i contagi a livello provinciale. 28 i casi su 261 tamponi processati: 1 contagio per comune tra Atripalda, Montoro, Quindici, Villamaina, Sperone e Pratola Serra, 4 i contagiati accertati residenti nel comune di Avella; 5 a Baiano; 2, residenti nel comune di Grottaminarda; 3, residenti nel comune di Lioni; 2, residenti nel comune di Mercogliano; 4 tra Monteforte e Quadrelle, 2, residenti nel comune di Sirignano. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.