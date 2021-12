Ztl ad Avellino, il Ministero dà ragione al Comune Confermata la legittimità dell'attività sanzionatoria

Il Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile- Direzione Generale Sicurezza Stradale, con nota prot. 8218 del 3 dicembre 2021, pervenuta in data 6 dicembre 2021 prot. 91799/2021, ha confermato la legittimità della Zona a Traffico Limitata installata nel Comune di Avellino. Tanto pronunciandosi a seguito dell’interrogazione parlamentare del Sen. Barbaro e delle ulteriori richieste dell’avv. Massimo Passaro, facendo così definitiva ed ulteriore chiarezza sul punto e ponendo fine, si auspica, ad una vicenda che vede confermata la correttezza del Comune di Avellino e la piena legittimità dell’attività sanzionatoria posta in essere dalla Polizia Municipale di Avellino.