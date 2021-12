Antonello Cuomo, docufilm e nuova hit per l'artista eclanese Dalla pelle al cuore, da Maria a Chiara, una clip per la vita

Dalla pelle al cuore, da Maria a Chiara. E' il liet-motiv della clip, girata in questi giorni a Mirabella Eclano, con musiche originali di Antonello Cuomo, per parlare di vita e donazioni di organi. Ed è la storia, verissima, di Maria Capunzo, giovane mamma morta otto anni fa nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno. Maria con la sua morte, prematura e improvvisa, ha salvato sette vite e donato il suo cuore a Chiara Campagnuolo, oggi ventunenne. Da quel giorno è nata anche l'associazione 'Donare è vita'.

Antonello Cuomo, cantautore originale e sensibile, napoletano verace ma eclanese d'adozione, ne è il testimonial avendo scritto a suo tempo il brano, 'Ti regalerò il mio cuore', dedicato proprio alla storia incredibile di due destini che si incrociano, quelli di Maria e Chiara. Da quel brano, scritto e interpretato da Antonello Cuomo è venuta poi fuori l'idea di girare un docufilm intitolato, non a caso, 'Da Maria a Chiara'.

Tra qualche giorno sarà ultimato il montaggio della clip, girata interamente a Mirabella Eclano, 'Ti regalerò il mio cuore'. Per Antonello Cuomo è stato davvero un tuffo al cuore, oltre alla realizzazione di un sogno personale e di un progetto musicale che accarezzava già da qualche anno. L'artista, ad oggi noto soprattutto per la spiccata somiglianza somatica e canora ad Antonello Venditti, ha dato ancora una volta prova di straordinarie doti musicali creatività e originalità.

Nuove sonorità e nuova band per Antonello Cuomo. E' quella giovane e famosa degli Engage, cover di talentuosi musicisti di Mirabella Eclano, ad affiancare in questa avventura artistica sorprendente, e soprattutto emozionante, Antonello Cuomo. Non più solo il sosia ufficiale del cantautore romano ma un artista a tutto tondo alla ricerca della sua vera e autentica identità.