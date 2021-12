Il vescovo Aiello in visita agli uffici di IrpiniAmbiente Dove prosegue la campagna vaccinale per la terza dose

Continua con successo la campagna vaccinale presso l’hub allestito nella sede amministrativa di Irpiniambiente. Anche ieri, sono stati tanti i dipendenti, collaboratori, fornitori e loro familiari che hanno aderito all’invito partito da via Cannaviello, grazie alla fattiva collaborazione instaurata con l’Asl di Avellino.

Nel pomeriggio, ha fatto visita in sede il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che si è intrattenuto con tutti i presenti, scambiando messaggi di incoraggiamento e di auguri per le imminenti festività natalizie. Un incontro programmato per il management di Irpiniambiente, un piacevole fuori programma, invece, per quanti erano in attesa della somministrazione della dose booster.

Il pastore della Chiesa avellinese ha elargito la sua benedizione in vista del Santo Natale e si è intrattenuto con il direttore generale, prof. Armando Masucci, che ha illustrato le attività dell’azienda e la disponibilità fornita, in questo particolare momento, per supportare l’azienda sanitaria locale nella somministrazione dei vaccini.

Nel pomeriggio di ieri sono state circa 200 le dosi somministrate in sede.