Lotta al cancro: al Moscati un albero biancoverde per la solidarietà Un delegazione dell'Us Aveino e della Curva Sud al fianco di Iannace e delle donne Amdos e Amos

Oggi una delegazione dell’Us Avellino Youth, composta da Bernardo Sarno, allenatore calcio femminile, e Gigi Molino, responsabile Cantera, ha raggiunto l'atrio dell’ospedale Moscati per appoggiare l’iniziativa del dottor Carlo Iannace, addobbando l’albero della struttura ospedaliera con alcuni gadget del club biancoverde. Un momento speciale in cui sport e valori sociali dell'impegno solidale e della lotta al cancro si sono fusi per creare un momento emozionante e di aggregazione. Si tratta della nuova edizione di Sette passi per un sorriso, l'iniziativa che ogni anno il dottore Carlo Iannace mette in campo per aiutare i bimbi del Pausilipon e Affetti da autismo. "Un grazie speciale all'Us Avellino e alla Curva sud - dice Iannace -. Quest'anno questo albero biancoverde al Moscati ha un significato speciale per noi. Un momento speciale in cui metaforicamente anche il popolo dello stadio, oltre ogni bandiera calcistica, si tinge di rosa per sostenere le donne che lottano contro il cancro al seno".