Cancro, alberi solidali al Moscati. Iannace: "Fate prevenzione. Unica arma" Nel cortile dell'ospedale 5 diversi alberi con le palline solidali. Iannace ringrazia la Curva

Cinque alberi, 5 colori per promuovere la lotta contro il cancro al seno. Al Moscati di Avellino sono stati allestiti gli alberi di Natale della prevenzione nelle tinte della solidarietà: il rosa della rete degli screening gratuiti e itineranti, il blu delle famiglie dei bimbi autistici, il rosso delle malate metastatiche, il biancoverde, dei calciatori e del tifo dell’Us Avellino. Quest’anno la nuova edizione di “Sette passi per un sorriso” ha visto la discesa in campo del popolo dei biancorverde, per dire alle guerriere che lottano contro il cancro al seno, alle donne dell’Amos e delle Amdos campane, guidate dal senologo Carlo Iannace: "non mollate mai". “Siamo qui per dare forza e sostegno a tutte le guerriere - ha detto Franco Iannuzzi -. Il cancro è un mostro che non risparmia nessuna persona e famiglie e dobbiamo essere coesi in questa iniziativa”. Per allestire l’albero biancoverde sono arrivate anche le giovani calciatrici dell’Us Avellino under 15. “Siamo donne al fianco di altre donne, siamo state felici di “scendere in campo” per sostenere chi vive e lotta, perché siamo certe che la vittoria arriverà”, hanno detto le ragazze dell’under 15. Soddisfatto il senologo Iannace: anche quest’anno centinaia di persone hanno voluto creare una pallina per dare forza alla nostra raccolta, che donerà sorrisi ai bimbi del Pausilipon e ai piccoli affetti da autismo”. Sullo sfondo il ricordo emozionato di Pina Martina, dell’Amos Altirpinia, che ha voluto ricordare Loredana Trocciola e tutte le altre guerriere che hanno perso la loro battaglia. “Mi piace ricordarla sorridere, come sempre, in marcia con noi - spiega Pina Martina -. E’ stata esempio vero della forza di ognuna di noi di marciare sempre per la prevenzione, oltre ogni dolore, paura e timore. Sarà sempre nei nostri cuori”.