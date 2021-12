"Un vaccino per noi", il grido di aiuto dell'Africa Lunedi al De la Ville iniziativa di solidarietà del Cuamm

"Un vaccino per "Noi" - Un the solidale con l'Africa" è il nome dell'iniziativa benefica che si svolgerà lunedi 13 dicembra alle 16.30 all'Hotel De La Ville di Avellino. Sarà un momento per raccontare l'impegno del Cuamm nella campagna vaccinale in Africa. Interverrà Nicole Laforgia, responsabile progetti per Medici con l'Africa Cuamm in Campania