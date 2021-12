Corsa ai vaccini: 14300 dosi in 7 giorni. Bambini, solo 465 prenotati I dati dell'asl. Stamane riaperta la piattaforma per i vaccini in auto

E’ corsa ai vaccini contro il covid in Irpinia: sono 14300 le dosi somministrate in 7 giorni. La lotta al virus passa attraverso una vera e propria caccia al siero. Sono solo 465 le prenotazioni dei vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Per loro il piano vaccinale prevede una doppia somministrazione di dose pediatrica di Pfizer. Duemila le prenotazioni a livello regionale. Il dato è stato confermato dal governatore Vincenzo De Luca nel corso della diretta di venerdì.

Giovedi` prossimo, quando scattera` il semaforo verde per iniettare il siero anticovid ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni, il personale medico dell’Asl di Avellino sara` presente in tre istituti della provincia. Scelti un plesso del capoluogo, uno di Ariano Irpino e l’altro di Montoro. Ma intanto il virus non arresta la sua marcia. 57 i nuovi casi accertati su 935 tamponi processati. Allerta nel capoluogo irpino dove i nuovi casi individuati sono 9 e sono centinaia le famiglie isolate a casa. I ricoveri ospedalieri restano stabili tra Moscati e Frangipane. Resta chiusa la palazzina Alpi dell’ospedale di Avellino, in attesa di eventuali urgenze. Per ora il reparto di malattie infettive e quello di rianimazione per i casi più gravi, stanno fronteggiando l’emergenza.

Guardando i dati delle ultime ore, riferiti al coronavirus in provincia di Avellino, sono 3100 le dosi somministrate di siero tra i 19 hub operativi. Si continua fino a giovedì, come da programma, con le sessioni quotidiane di open day con prenotazione. a livello provinciale i casi sono spalmati nei vari comuni. 2 i contagi accertati per paese tra Atripalda, Domicella, Gesualdo, Lauro, Montella, Mugnano, Ospedaletto, Tufo e Venticano. Tre i contagi tra Lioni. Mercogliano, Montoro, Serino e Solofra. 5 contagi a Manocalzati. 1 caso per comune ad Altavilla. Caposele, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemiletto, Pietrastornina, Quindici, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Santa Paolina.