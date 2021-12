Festa inaugura luci e albero: "Nessun ritardo, ci ha frenato il maltempo" E sul Tunnel: "Manca davvero poco ma lo apriremo con il nuovo anno"

La sky line del Corso presenta da stasera luci e grande albero in Piazza Libertà. Ad inaugurarli il sindaco Festa con esponenti della sua giunta e della sua maggioranza.

“Continua il Natale ad Avellino - ha dichiarato Festa - L’apertura dell’8 dicembre è stata simbolica. A causa della pioggia è stato impossibile immaginare qualcosa di diverso. Ne abbiamo approfittato stasera perché non pioveva. Abbiamo arricchito ulteriormente le luminarie. Negli ultimi giorni, oggettivamente, c’era poca gente in strada. Da stasera, con la ruota panoramica, il villaggio di Natale, sarà sicuramente più bello. Abbiamo voluto organizzare un Natale senza attrazioni per evitare assembramenti. Dobbiamo essere sempre molto prudenti".

Poi il discorso si è spostato su temi più amministrativi “Sono assolutamente soddisfatto perché abbiamo fatto un grande lavoro. Non è stato facile governare in periodo di pandemia. Abbiamo ereditato trenta anni d’incompiute. Così come abbiamo dovuto mettere i bilanci a regime. Abbiamo ottenuto oltre 50mln di euro di finanziamenti. Noi abbiamo ricevuto il mandato due anni e mezzo fa e con tutta la giunta stiamo andando molto bene. Già pensiamo alla seconda parte della mia consiliatura"

"Il Tunnel? Abbiamo dovuto superare mille grovigli amministrativi. Ora manca veramente poco. Qualche ritocco e credo che, il prossimo anno, ci sarà finalmente la tanto attesa “uscita dal Tunnel”.