Covid Irpinia, 378 contagi in una settimana. Scuole chiuse a Chiusano Il provvedimento per i contagi accertati in alcune classi. De Angelis: santificazioni subito

Il covid avanza in Irpinia. Il bilancio della settimana, che si è appena conclusa, è da allerta rossa in provincia di Avellino con un dato complessivo di 378 contagi. 51 quelli contabilizzati ieri dall'Asl e in molti comuni disagi e rischi tra strutture pubbliche e scuole, per custer in paese che hanno imposto misure straordinarie di controllo del virus. A Chiusano San Domenico una scuola e gli uffici del Comune sono stati chiusi, a Lioni stop alla mensa e anche al trasporto scolastico, a Monteforte per ora sanificati tutti i locali della scuola di Alvanella. Queste le novità che arrivano dalla provincia nelle ultime ore, a conferma della diffusione del coronavirus in provincia di Avellino. Il sindaco di Chiusano, Carmine de Angelis ieri sera ha emanato un'ordinanza per predisporre la chiusura dei plessi scolatici il 13, 14, 15 dicembre 2021 per sanificazione (intero Istituto comprensivo G.Tentindo )

"Visto l’andamento della pandemia in atto da Sars Cov 2 in tutto il territorio nazionale che nell’ultima settimana registra una recrudescenza dei casi di positività sia a livello nazionale, sia a livello locale e la comunicazione di alcune positività riscontrate nel plesso scolastico e da eventualmente monitorare tramite screening gratuito disposto dal Comune in collaborazione con la Misericordia comunale procederemo con una sanificazione dei locali scolastici. Pertanto è prevista lla chiusura del plesso nei giorni di 13, 14,15 dicembre 2021 per le attività di cui al precedente punto 1) onerando la predetta scuola solo di disporre il personale scolastico per l’apertura dei plessi nel giorni 13, 14, 15 dicembre 2021 dalle ore 8,00". Ha precisato il primo cittadino De Angelis nel provvedimento.