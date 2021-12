Il Covid dilaga: 79 contagi. Focolaio nel centro anziani, è allerta a Lioni Il sindaco: siamo preoccupati. Attivata l'usca. Anziana grave al Frangipane

Focolaio covid nella casa per anziani e il virus travolge l’Alta Irpinia. Sono attualmente isolati nella struttura di Lioni 11 anziani e 3 operatori del centro. Una signora in gravi condizioni ieri è stata trasferita nell’area coronavirus del pronto soccorso dell’ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, dopo l’aggravarsi del suo quadro clinico. “Siamo molto preoccupati per quanto avvenuto nel centro diurno, che ospita numerosi anziani del nostro comune – spiega Yuri Gioino sindaco del comune altirpino -. Sono in stretto contatto con l’Asl, per monitorare costantemente la situazione. Siamo in collegamento diretto con gli operatori del centro. E’ stata attivata l’Usca. Ci auguriamo che la situazione migliori rapidamente e che progressivamente gli ospiti del centro e operatori si negativizzino senza sviluppare sintomi severi del contagio". Intanto il covid travolge l’Irpinia con 191contagi in due giorni, una cifra da record che preoccupa molti amministratori. 79 i casi accertati nelle ultime ore su 879 tamponi processati. Allerta ad Avellino con altri 7 casi, cinque contagi per comune tra Atripalda, Baiano, Montefredane, Grottaminarda, 4 casi accertati a Montemarano, 3 positivi accertati tra Forino, Mirabella, Montella, Montoro e Volturara, 2 contagi per comune a Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Casalbore, Gesualdo, , Rotondi, Senerchia, Sperone. 1 caso accertato per comune ad Avella, Cervinara, Chiusano, Fontanarosa, Lioni, Melito, Mercogliano, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Pago Vallo Lauro, Parolise, Pietradefusi, Pietrastornina, Sant’Angelo dei Lombardi. Scampitella, Serino, Venticano e Villamaina.