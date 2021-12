Covid, situazione si aggrava a Volturara: decine i bimbi della materna positivi Paese in allerta in attesa di un Drive-in per i test molecolari. A Tufo chiuso il Comune

Il contagio da Covid non dà tregua in Irpinia e sempre più comuni sono costretti a chiusure o provvedimenti restrittivi.

In queste ore è soprattutto il caso di Volturara dove allarma la situazione della scuola materna. Il sindaco Nadia Manganaro ha disposto per oggi pomeriggio un drive in ad hoc per decine di bambini e i loro genitori. I piccoli sono risultati positivi al test antigenico.

Presentando la tessera sanitaria, i residenti potranno ricevere gratuitamente un tampone molecolare per confermare o meno la positività. Situazione analoga per Melito. Domani si procederà a un drive in a Frigento sui bimbi della elementare, risultati positivi nei giorni scorsi al test antigenico.

L'obiettivo è quello di tracciare i possibili infetti, garantendo, con la messa in quarantena, un argine al propagarsi del virus.

A Tufo invece il covid è sbarcato negli uffici comunali. Il sindaco Nunzio Donnarumma, venuto a conoscenza che il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria è risultato positivo, ha preferito scegliere la linea della prudenza e in via del tutto precauzionale ha disposto la chiusura degli uffici comunali per la giornata di domani, giorno della Vigilia di Natale, e di lunedì 27 dicembre.

Il primo cittadino ha anche invitato tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con il dipendente comunale a sottoporsi al test.