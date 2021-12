Natale d'argento per il maestro di karate Davide Pinto Successo ad Alzano Lombardo al campionato nazionale di karate e kobudo

Si è svolta in Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, la competizione sportiva di karate denominata "11° campionato nazionale di karate e kobudo". La manifestazione indetta dalla federazione unione karate sportivo Italia, ha visto partecipi numerosi atleti provenienti da tutta Italia, il bushido kai fight team Cecina appartenente al Tuscania fight team presente con il Maestro Davide Pinto, già campione del mondo nel 2019 dove conquistò l’oro all’ 8° International Martial arts games.

Il maestro Davide Pinto, appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso il comando stazione sarabinieri di Ponteginori, dopo essere stato in servizio per alcuni anni in Irpinia a Grottaminarda, a causa di un recente infortunio non ha potuto prepararsi adeguatamente per questa competizione, ma ha deciso in ogni caso di partecipare all’evento nella specialità kumite individuale categoria master, nonostante l’infortunio conquista la finale, in quale risultato è terminato in parità sull’ultimo combattimento, ma in base ai punteggi calcolati nelle precedenti prove, la decisione arbitrale va a favore del suo avversario. Comunque un ottimo risultato, dopo due anni di stop torna a casa vice campione italiano conquistando il podio con l’argento.