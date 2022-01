Piscina nel degrado, l'opposizione: "Festa rilanci subito la struttura" La richiesta: "Manifestazione di interesse per trovare un soggetto disponibile a gestire l’impianto"

Degrado e abbandono della piscina comunale, si muove l'opposizione. I consiglieri Santoro, Iandolo, Cipriano, Giordano, Iacovacci, Picariello e Preziosi scrivono al presidente del consiglio comunale Ugo Maggio per convocare una seduta in cui impegnare il sindaco Festa e la sua giunta ad adottare i provvedimenti necessari al rilancio della struttura di via De Gasperi. Ecco il testo della mozione:

MOZIONE

art 68 Regolamento Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

l’Amministazione Comunale di Avellino ha affidato , con procedura di projects financing ,la realizzazione e la gestione del Centro Natatorio Polifunzionale alla Polisportiva Avellino-Società di Progetto s.r.l.;

a seguito di provvedimenti giudiziari l’Amminastrazione Comunale ha deliberato la disdetta della citata concessione;

da tempo la struttura sportiva, sita in via De Gasperi, è in condizione di abbandono e pertanto necessita di immediati interventi di ripristino funzionale;

ai lavoratori, già impegnati nelle attività dell’impianto, non viene più garantito alcun sostegno economico;

l’Amministrazione Comunale deve ripagare il mutuo concesso dal Credito Sportivo per la realizzazione dell’opera;

CONSIDERATO CHE

l’Avviso Esplorativo per l’individuazione di un nuovo gestore della struttura , pubblicato in data 09/ 04/2019, non ha sortito alcun risultato;

in seguito non sono stati predisposti ulteriori atti amministrativi funzionali al rilancio del Centro Natatorio;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

ad adottatre, nel pù breve tempo possibile, i provvedimenti necessari al recupero della struttura ed alla sua efficiente e trasparente gestione;

in particolare, a pubblicare una Manifestazione di Interesse per coinvolgere il maggior numero di soggetti disponibili alla gestione dell’impianto sportivo ;

ad interloquire con le rappresentanze sindacali ed imprenditoriali impegnate nel rilancio del Centro Natatorio e nella tutela dei diritti del personale.