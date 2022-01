Moscati: 16 morti di covid in pochi giorni. Omicron dilaga: "Verso il picco" Gli studi del Cnr confermano l'avanzata del virus e indicano l'arrivo dell'impennata dei casi massim

Un Sono sedici le vittime del coronavirus in Irpinia dall'inizio dell'annol virus corre ancora in Irpinia. Un dato che inquieta e che conferma l'avanzata rapida del virus che in questa settimana registrerà un brusco aumento. Lo dicono le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Cnr.

Ieri 555 nuovi casi. Ieri intanto un'altra vittima del viurs registra all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, dove e` spirato un 86enne del capoluogo ricoverato dal 7 gennaio scorso. Intanto i contagi avanzano e dilaga la variante omicron. Intanto tra le province con brusco aumento ci sono Avellino, Napoli, Piacenza, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Sud Sardegna. Ieri intanto altri 555 casi di contagio tra i comuni dove i sindaci predicano cautela e invitano i cittadini a rispettare le regole. Riaprono le scuole in molti paesi "ribelli" dove i sindaci nonostante la sospensiva del tar per il provvedimento del governatore De Luca avevano deciso di tenere chiuse le scuole in via precauzionale.