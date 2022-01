Crisi covid. Cinema Partenio,stop alle proiezioni: continuano teatro e cineforum Si fermano le proiezioni dei film. Pagnotta: bollette alle stelle e pochi spettatori, breve stop

Pochi spettatori e i costi di gestione che crescono. Bollette salate e la distribuzione dei film che è in affanno. E così il Cinema Partenio di Avellino chiude temporaneamente per la crisi e le dure settimane del picco dei contagi da covid. Sono questi i risvolti amari, amarissime della pandemia e della crisi che morte. L'aumento sui costi delle bollette non tocca solo le singole famiglie ma anche le attività commerciali. Con l'inizio del nuovo anno si registra un +55% sul costo della luce e +41,8% per il gas: "Alla luce della situazione pandemica, la direzione del Cineteatro Partenio ha deciso di chiudere temporaneamente la propria attività finché non si verificheranno condizioni migliori per l'incolumità e la sicurezza della clientela nonché del personale. Restano, altresì, confermate le date della stagione teatrale e del Cineforum. A presto".Raffaele Pagnotta precisa: in questo momento i costi di gestione sono molto, troppo alti. Senza contare che le persone hanno paura di venire a cinema, in questi giorni di contagi a catena. Per questo motivo e per tutta una serie di motivazioni collegate alla pandemia abbiamo deciso di sospendere le proiezioni dei film, ma resta confermata la stagione teatrale, l'apertura come da programma del botteghino del teatro e le attività e proiezioni del cineforum".