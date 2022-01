Covid, 67 ricoveri e 3 morti in Irpinia. Da oggi zona gialla, ecco cosa cambia I dati provinciali ad Avellino. Intanto la regione Campania da oggi è in zona gialla

il covid avanza in Irpinia e continuano ad aumentare i ricoveri. 67 i malati coronavirus ricoverati nei due ospedali irpini: Moscati di Avellino e Frangipane di Ariano. Tre i decessi registrati oggi al Moscati, che vanno a sommarsi ai 16 avvenuti nei primi 16 giorni dell'anno in provincia di Avellino. Avanza la campagna vaccinale, anche tra i bambini. I genitori irpini stanno decidendo di vaccinare i propri figli tra i 5 e 11 anni. Ma gli over 50 senza dose sono ancora troppi: solo mille dei circa 11mila senza dose hanno deciso di immunizzarsi. Intanto da oggi la Campania è in zona gialla, e il governo impene nuove regole per fermare la corsa del Covid nei comuni. La decisione è arrivata venerdì scorso alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Nell'ordinanza, firmata dal ministro Roberto Speranza, è stato anche deciso il declassamento della Valle d'Aosta in arancione. Secondo la normativa prevista nella nostra regione cambiano poche disposizioni: previsto l'utilizzo della mascherina obbligatoria in tutti i luoghi all’aperto, non solo al chiuso. Una disposizione già in vigore per la normativa regionale vigente. Ci si può spostare tra Regioni e Comuni senza l’autocertificazione e senza green pass; La zona gialla non prevede il coprifuoco; Aperti bar e ristoranti, ma si può mangiare al chiuso solo se si ottiene il super green pass (obbligatorio dal 10 gennaio anche per consumare all’aperto nelle strutture di ristorazione); Le discoteche sono chiuse in zona gialla fino al 31 gennaio 2022; Il super green pass serve anche per le cerimonie pubbliche e le feste (dal 10 gennaio comprese quelle per i matrimoni); Cinema, teatri, luoghi di spettacolo, stadi, eventi sportivi sono aperti solo a chi ha il super green pass e con mascherina Ffp2; Tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti (dal 1° febbraio 2022 serve il green pass base, ad eccezione dei servizi essenziali); In zona gialla sono aperti i parrucchieri e i centri estetici (dal 20 gennaio 2022 serve il green pass base);aperte palestre, piscine e centri benessere (dal 10 gennaio serve il super green pass anche all’aperto);Si va a scuola regolarmente, le scuole di ogni ordine e grado sono aperte in zona gialla; Dal 10 gennaio il super green pass serve per salire su bus urbani ed extraurbani, treni regionali, metropolitana, tram e sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Obbligatoria la mascherina Ffp2.