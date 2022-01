Anche la segnaletica è pronta, a giorni apre il Tunnel L'assessore Genovese conferma: "ci siamo"

Per l'eterna incompiuta di Avellino, il tunnel, l'apertura sembra ormai davvero vicina. Dopo aver completato a novembre la scala antincendio che sbuca su Piazza Libertà, oggi operai al lavoro per gli ultimi ritocchi alla segnaletica orizzontale e verticale. Insomma sembrerebbe tutto pronto.

Ma il condizionale, per un'opera che non vede la luce ormai da troppo tempo, è d'obbligo.

Per i commercianti e i residenti della zona di piazza Garibaldi restano tutte le perplessità su quest'opera.

“Il Tunnel ha rappresentato la rovina dell'intera città – tuona Renato D'Argenio, tra i più tenaci oppositori - siamo di fronte a uno spreco incredibile di denari pubblici per un'opera che rischia di allagarsi ogni volta che piove, un disastro. A questo punto speriamo si apra e vediamo se avrà un utilità".

Come accade spesso in questi casi, quando ci si trova di fronte a opere pubbliche che hanno richiesto anni e quattrini, l'argomento è particolarmente divisivo tra la gente e in molti restano scettici.

L'assessore Antonio Genovese conferma che i tempi sono ormai maturi. Questione di settimane se non addirittura di giorni.