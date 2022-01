Avellino,aria pessima nella Valle del Sabato: nuovo picco tra roghi e sforamenti Gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine: danni seri ai polmoni per chi abbrucia e non solo

"Qualità dell’aria pessima ieri sera in gran parte della Campania ed in particolare nella Valle del Sabato". Così gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine annunciano sulla pagina social lo stato della qualità dell'aria nella Valle e tra i comuni dell'hinterland. Le rilevazioni non lasciano dubbi: aria inquinata e un nuovo picco, il secondo dall'inizio dell'anno che conferma la gravità della situazione ambientale nel comprensorio.

"I nostri dati ci mostrano picchi di PM10 superiori a 150 microgrammi su metro cubo in molte località, con picchi sino a 300 microgrammi su metro cubo, come nel caso di San Michele di Serino.

Passano gli anni, i mesi, i giorni e nulla cambia. Leggiamo e ascoltiamo i pensieri di persone - qualcuna anche con incarichi istituzionali - che ritengono “innocenti” pratiche di smaltimento dei residui vegetali oramai vetuste, che arrecano gravi danni ai polmoni innanzitutto di chi le pratica; abbiamo letto di un censimento delle caldaie nella città di Avellino e ci chiediamo a quali risultati abbia portato.

I dati, purtroppo, ci danno una triste risposta".