Incidente di Natale, parla Luongo: "Mi giudicheranno i cittadini" E sul caso Avionica: "Daremo pari dignità a tutte le associazioni"

A margine della presentazione dello sportello per le politiche giovanili, l'assesore Stefano Luongo è tornato sull'episodio di qualche settimana fa dell'incidente stradale con una gazzella dei carabinieri che gli ho costato una denuncia penale e il ritiro della patente. “Il mio lavoro e il mio operato, come sempre, verrà valutato dai cittadini. Come è successo in passato, questa valutazione ha sempre dato esito positivo, e avverrà anche in futuro ai prossimi appuntamenti elettorali, laddove si misura l’operato di un amministratore. Il resto attiene alla sfera privata”

Luongo ha parlato anche del caso Avionica, dopo lo sfratto dalla Casina del Principe. "Oggi abbiamo dato il via agli Stati Generali delle Politiche giovanili, annunciati circa sei mesi fa. Anche qui, il Covid non ci ha aiutato. È volontà dell’amministrazione, con un progetto già finanziato dall’Anci nel 2021, mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili per avvicinare i giovani e le associazioni, che devono avere pari dignità e rilevanza, con un luogo che sia realmente aggregativo e aperto tutto l’anno".