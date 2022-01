Crescita covid, Omicron dilaga: 1525 casi in Irpinia in una settimana In Campania in sette giorni oltre 10mila casi

Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si registra in Campania una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4343) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,7%) rispetto alla settimana precedente". È quanto si evince dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi sull'andamento dell'epidemia. Sopra soglia di saturazione, si legge nel report, i posti letto in area medica (28,6%) e in terapia intensiva (11,8%) occupati da pazienti covid-19. Questo, in dettaglio, l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Napoli 2.863; Caserta 2.088; Salerno 2.078; Benevento 1.569; Avellino 1.525.