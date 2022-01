Avellino, 100 alberi per i nuovi nati: ecco dove saranno piantati L'assessorato alle politiche ambientali comunica che dal 19 gennaio inizia la piantumazione

Si comunica che in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 22.10.2021, “Attuazione della legge n.113/1992 e della legge n.10/2013. Indirizzi progetto “Un albero per ogni nuovo nato e/o adottato – periodo 01.10.2019 / 30.09.21”, dal giorno 19 gennaio hanno avuto inizio le operazioni per la messa a dimora delle prime 100 piante.

Gli esemplari di Leccio, Bagolaro e Tiglio sono stati forniti dalla Regione Campania “Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Servizio Territoriale di Avellino” e saranno messi a dimora presso le aree in c.da San Tommaso, via Mazzini e via Manfra. Nelle prossime settimane si procederà alla messa a dimora di ulteriori 140 piante di varie essenze sempre fornite dalla Regione Campania.