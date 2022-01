Al via il nuovo portale Consip Confimprenditori Dal 24 gennaio parte la pre-abilitazione ai nuovi mercati telematici

Nei prossimi mesi prende avvio il progetto di evoluzione della piattaforma di e-procurement acquistinrete che include la contestuale ripubblicazione dei bandi di abilitazione al mercato elettronico e dei bandi di ammissione al Sistema dinamico di acquisizione.

A tal fine saranno pubblicati dei nuovi bandi, sia per il Mepa che per lo Sdapa, articolati in categorie di abilitazione nuove, che sostituiranno i bandi al momento attivi.

L’attuale sistema di e-procurement rimarrà attivo fino a maggio 2022, dopodiché, a seguito del “go-live” del nuovo sistema, gli acquisti e le negoziazioni di Mepa e Sdapa faranno riferimento esclusivamente ai nuovi bandi.

Per consentire agli operatori economici di operare in continuità e di trasferire tutti i dati dell’impresa, dal 24 gennaio sarà attiva una “procedura di pre-abilitazione” in cui ci si potrà già abilitare alle nuove categorie Mepa e Sdapa

Gli operatori economici: che avranno effettuato la pre-abilitazione prima, al momento del go-live del nuovo sistema di e-procurement, potranno riprendere ad operare sul Mercato elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta continuità; che non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione, al momento della apertura al pubblico del nuovo sistema dovranno effettuare la richiesta di una nuova abilitazione e attenderne l’esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione amministrativa dell’istanza.

Lo sportello di Confimprenditori attivato in collaborazione con Consip, è a disposizione per aiutare gli operatori economici sul territorio in questa delicata fase di transizione. Info 0825/784671 email: avellino@confimprenditori.it