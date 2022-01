Covid, 5792 dosi somministrate nelle ultime ore in Irpinia Domani Open day senza prenotazione

Nella giornata di ieri, 20 gennaio 2022, sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 5.792 dosi di vaccino così suddivise:

194 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

186 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

132 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

100 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

788 presso il Centro Vaccinale di Avellino

186 presso il Centro Vaccinale del Montoro

430 presso il Centro Vaccinale di Solofra

452 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

104 presso il Centro Vaccinale di Vallata

187 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

84 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

114 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

253 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

411 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

246 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

224 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

375 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

196 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

212 presso il Centro Vaccinale di Montella

132 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

157 presso il Centro Vaccinale di Lioni

20 presso MMG

390 pediatriche

? 21 a domicilio

? 90 presso Caserma Berardi

? 108 Drive through Ariano Irpino

Intanto è partito lo screening di massa per la comunità studentesca. Gli studenti e le studentesse avellinesi hanno avuto la possibilità di effettuare la prenotazione per il tampone rapido antigenico e potranno sottoporsi, chi vorrà, allo screening presso il proprio istituto. “Come promesso - dichiara Chiara Mariconda, coordinatrice di Uds Avellino - l’impegno da parte delle rappresentanze d’Istituto, di Consulta e dell’Unione degli Studenti ha prodotto i suoi frutti: nei prossimi giorni tutti gli studenti si potranno sottoporre al tampone antigenico, presso l’istituto di appartenenza. In questo modo potremo avere una fotografia istantanea della situazione epidemiologica nei nostri istituti. è una grande opportunità, è fondamentale non sprecarla”.