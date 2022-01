Vaccini ai bambini, in Irpinia siamo al 40% nella fascia 5-11 anni Intanto un altro decesso al Frangipane

Circa novemila bambini vaccinati sui 22mila residenti nella provincia di Avellino. Per ora è circa del 40% la percentuale raggiunta in Irpinia nella campagna vaccinale pediatrica. Oggi si sono completate le liste degli iscritti nella fascia 5-11 anni e l'Asl rinnova l'appello ai genitori.

“In questo momento i bambini sono la fascia più esposta con i contagi che registriamo costantemente nelle scuole, ecco perchè è indispensabile aumentare questa percentuale e riprendere quanto prima con le inoculazioni pediatriche. – spiega il medico vaccinatore in servizio al Palazzetto dello sport Oreste Presutto - Ma anche tra i medici e i sanitari si sta registrando una escalation di contagi preoccupante. Inizia a essere carente il personale, speriamo di poter arrivare presto a una inversione di tendenza per assicurare al meglio le nostre prestazioni”.

Oggi intanto negli hub vaccinali si è svolto l'open day senza prenotazione per prime e terze dosi. Un'iniziativa che ha ottenuto un buon riscontro e l'Asl ha deciso di riproporla anche per la giornata di domani, dal momento che non sono stati prenotati tutti i posti disponibili presso i centri vaccinali. L'azienda sanitaria ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Presso le aree covid dell'ospedale Frangipane di Ariano sono ricoverati 33 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva, 10 in sub-intensiva, 6 in degenza ordinaria e 14 in medicina Covid. Nella mattinata di ieri è deceduto un 79enne di Avellino, che era ricoverato in Intensiva. I nuovi positivi sono 542 su poco più di 5000 tamponi esaminati nelle ultime 245 ore. 69 se ne contano ad Avellino, 41 a Montoro e 18 a Solofra. E anche ieri si è proseguito con i tamponi rapidi antigenici agli studenti delle superiori nel capoluogo. Si andrà avanti anche nei primi giorni della prossima settimana.

Nelle ultime ore somministrate 2737 dosi di vaccino nei vari hub della provincia. Infine a Montella la riapertura del Covid Residence nel convento di san Francesco a Folloni scatena la polemica politica. L'opposizione attacca il sindaco Rizieri Buonopane: i frati costretti a lasciare la struttura per fare spazio ai malati covid.