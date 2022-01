Vaccini, Open day senza prenotazione: domani l'Asl fa il bis Aperti i vari centri vaccinali per prime e terze dosi

A seguito della mancata prenotazione di tutti posti disponibili presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino per la vaccinazione anti-Covid, nella giornata di domani 23 gennaio 2022 sarà possibile presentarsi presso i punti vaccinali senza prenotazione per la somministrazione della prima e terza dose “booster” e “addizionale” in base alle seguenti disponibilità dei Centri Vaccinali:

Altavilla Irpina (8.00/14.00): 59 dose I e III + 67 dose III (12-17 anni)

Avellino Paladelmauro (8.00/14.00): 69 dose I e III + 132 dose III (12-17 anni)

Ariano Irpino Vita (8.00/14.00): 16 dose I e III +60 dose III (12-17 anni)

Atripalda (8.00/14.00): 49 dose III (12-17 anni)

Bisaccia (8.00/14.00): 91 dose I e III + 70 dose III (12-15 anni)

Cervinara (14.00/20.00): 10 dose III (12-17 anni)

Lioni (8.00/14.00): 54 dose III (12-17 anni)

Grottaminarda (8.00/14.00): 59 dose I e III + 47 dose III (5-11 anni)

Mercogliano (8.00/14.00): 81 dose I e III + 67 dose III (12-17 anni)

Montemarano (8.00/14.00): 21 dose I e III + 26 dose III (12-17 anni)

Montoro (8.00/14.00): 2 dose III (12-17 anni)

Mugnano del Cardinale (8.00/14.00): 3 dose I e III + 50 dose III (12-17 anni)

Vallata (8.00/14.00): 17 dose I e III + 47 dose III (12-17 anni)