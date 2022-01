Addio a Cillo, folla commossa per l'ultimo saluto Oggi i funerali del noto medico ortopedico irpino

Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta alla Chiesa di Santa Marie delle Grazie di Avellino il medico Pier Luigi Cillo, che si è spento ieri, a due giorni dal compiere 81 anni. Ortopedico di chiara fama, una vita tra le sale operatorie del Cardarelli, dove s’era formato alla scuola di Eugenio Iannelli, e la piena maturità nei lunghi anni alla Casa di Cura Malzoni, Cillo lascia un grande senso di vuoto in chi l’ha conosciuto ed apprezzato.

La laurea in Medicina ad appena 24 anni, con il massimo dei voti e la lode, alla Federico II, la specializzazione di quattro anni in “Chirurgia ortopedica e traumatologia”, per entrare poi alla rinomata scuola dell’ospedale Cardarelli.

In Irpinia dagli anni ‘70, è entrato a far parte della squadra di Carmine Malzoni e ha contribuito a far diventare la casa di cura al viale dei platani un rifermento della sanità privata in Campania. Tantissimi i pazienti, gli amici e i conoscenti che questa mattina hanno voluto rendere omaggio alla salma del medico e alla sua famiglia: la moglie Carmelina Cioppa, le figlie Francesca, oggi direttore sanitario alla Malzoni, Paola, docente di Management alla Bocconi, e i gemelli Alessandra, docente sempre alla Bocconi in Scienze delle Decisioni, e Mario, apprezzato chirurgo ortopedico alla Malzoni, che ha seguito brillantemente le orme del padre.