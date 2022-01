Atripalda tifa per Cassese al Quirinale: "Sarebbe un onore" L'ex Ministro piace a Renzi e Salvini

Nella corsa al Quirinale è spuntato anche il nome dell'atripaldese Sabino Cassese che piace tanto alla Lega di Matteo Salvini e al leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Sembra poter essere il nome della svolta per sbloccare lo stallo dei partiti verso il Colle.

Già Ministro per la funzione pubblica con Ciampi, giudice della Corte costituzionale, docente in prestigiose università, componente dei Consigli di amministrazione di società del calibro di Olivetti, Autostrade, Assicurazioni Generali e Lottomatica: ha alle spalle un curriculum prestigiosissimo Sabino Cassese, professore emerito della Normale di Pisa e Figlio dello storico Leopoldo Cassese a cui ad Atripalda sono intitolate una via e una piazza del centro.

Stamattina nella cittadina del Sabato, nei bar e in piazza non si parlava d'altro. Atripalda ci spera e fa il tifo per il suo costituzionalista. “Sarebbe un grande orgoglio per noi e sarebbe anche un modo per portare Atripalda ai vertici dello Stato. Cassese è una persona seria, corretta e distinta. Di una cultura smisurata e poi è sopra le parti. Proprio quello che ci vuole in questo momento in Italia".