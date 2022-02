Prevenzione, MeMo Salute a Montevergine in occasione della Candelora Dalle 10 alle 12.30 misurazione di glicemia e pressione arteriosa



Un altro messaggio importante sarà lanciato in occasione della Candelora 2022: la tutela del diritto alla salute e l'importanza della prevenzione. Il Progetto MeMo Salute, che vede protagonisti la Misericordia del Partenio, la Misericordia di Montoro e la Pro Loco Mercogliano, farà tappa a Montevergine il prossimo 2 febbraio con una simbolica attività di prevenzione. L'ambulatorio mobile sosterà nel piazzale del Santuario e dalle ore 10 alle ore 12:30 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, saranno disponibili test rapidi anti-covid fai da te e in regalo il kit arcobaleno realizzato per l' occasione.