Green pass e Ffp2: la Candelora ai tempi del covid: primi fedeli a Mercogliano Prima corsa della funicolare alle ore 8: controlli ok per mascherina e passaporto verde

Temperature polari per la Candelora 2022 ai tempi del covid, con fedeli e turisti muniti di mascherine Ffp2 e green pass. Forze dell'ordine schierate per evitare il traffico di auto in vetta. Sono stati sistemati varchi ad hoc per fermare le auto in arrivo per la tradizionale juta dei femminielli nel Santuario di Mamma Schiavona. L'arrivo all'Abazia è consentito solo con bus e la funicolare, che effettuerà corse continue fino alle 15.30. Per viaggiare servirà la mascherina Ffp2 e green pass, in base alla normativa anti contagio da coronavirus. Intanto da ore i venti di tramontana continuano a soffiare con una media di circa 40 nodi sui crinali del Partenio.

"Le raffiche più intense ieri mattina hanno raggiunto picchi di 140 mm/h (75.6 nodi, per la precisione).

I venti da nord, seppur con velocità relativamente più tenue, la faranno da padrona anche nelle prossime ore". Spiegano dall'osservatorio di Montevergine.

L'attesa è tanta per le messe e preghiere che ogni anno rinnovano il rito, scandiscono la festa. Ci sono già i primi fedeli sul viale di Mercogliano in attesa della partenza della prima corsa della funicolare, in programma per le ore otto. Il personale addetto, ha già accolto i primi fedeli. L'attesa è tanta per una festa della tradizione che si rinnova ogni anno con immutato portato di fede, amore e tradizione. Proprio in virtù della sospensione del traffico veicolare lungo la ex SS 374 dir. Ospedaletto-Montevergine, l’Air ha raddoppiato i servizi. La funicolare effettuerà 16 coppie di corse. L’impianto di risalita sarà in funzione dalle 08.00 alle 15.30, con partenze ogni 30 minuti. E per le celebrazioni del 2 febbraio è stato previsto un prezzo ridotto per il ticket di 5 euro per andata e ritorno. Attesissimo l'arrivo in vetta di Luxuria, previsto intorno a mezzogiorno.