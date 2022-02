Terremoti e calamità, Sasha il cane eroe dei vigili del fuoco va in pensione Il pensionamento del cane dopo 11 anni di onorato servizio

Domani 14 febbraio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 09'00 vi sarà una cerimonia di commiato ad un componente importante che lascia il servizio attivo per essere collocato a riposo, Sasha il cane Pompiere del nucleo cinofilo. Entrata a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad ottobre del 2011, Sasha per circa 11 anni ha partecipato, insieme al suo conduttore Capo Squadra Guglielmo Landi, alle maggiori calamità successe in Italia, come il sisma del centro Italia e non ultimo il terremoto ad Ischia. Tante le sue ricerche di persone intrappolate sotto i crolli di edifici, ma anche semplicemente di persone disperse in montagna. Oltre tutte questi interventi, Sasha ha sempre partecipato alle tante manifestazioni tenutesi sul territorio Irpino, tra cui le Pompietopoli dove con la sua presenza ha sempre fatto gioire i tanti bambini intervenuti. A lei vanno i nostri ringraziamenti per aver contribuito al salvataggio di tante persone, e i saluti di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino oltre che gli auguri di meritato riposo. Domattina alle ore 09'00, alla presenza del Comandante Ing. Mario Bellizzi e di tutto il personale, vi sarà uno schieramento di uomini e mezzi per salutare la nostra amata Sasha.