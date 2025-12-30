"Mancano ormai poche ore all’arrivo, in Irpinia, di aria fredda di origine artica. Non ci aspettiamo, purtroppo, fenomeni nevosi di particolare rilievo, ma vale comunque la pena monitorare l’evolversi della situazione, sopratutto sul fronte termico". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine sulla pagina social annunciano il crollo termico atteso per le prossime ore. Sempre gli esperti dell'osservatorio per domani prevedono: nelle prime ore della notte cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili locali precipitazioni, nevose sino a quote collinari. In seguito, prevarranno ampi rasserenamenti. Temperature: in deciso calo. Venti: nord-orientali, moderati o forti, con raffiche fino a 100 km/h a ridosso delle aree appenniniche, in particolare nel baianese e nel Vallo di Lauro, tendenti ad attenuarsi nel corso della serata.
Capodanno sotto zero in Irpinia, crollo termico in arrivo
Le previsioni
Avellino.