Avellino: focus mercato, attesa per i recuperi di alcune pedine Sabato 10 (ore 15) la sfida casalinga contro la Sampdoria per il via del 2026

L'apertura della sessione invernale di calciomercato è dietro l'angolo, diversi calciatori sono in uscita dalla rosa dell'Avellino, il club è al lavoro anche per integrare l'organico dopo aver già definito la prima operazione, l'arrivo di Sala dal Como per la fascia sinistra, ma Biancolino attende anche novità dall'infermeria. Sprint verso gennaio per D'Andrea e Favilli, fermi dall'estate. Il jolly offensivo partenopeo ha fatto il suo esordio in maglia biancoverde nel secondo tempo di Frosinone-Avellino, gara in cui ha rimediato l'infortunio al menisco esterno che l'ha costretto all'intervento e alla fase di recupero. Favilli è, invece, fermo dal ritiro estivo. Lungo il mese di agosto, il club con il calciatore ha optato per lo stop con l'operazione di resezione ossea calcaneare. Il girone d'andata è volato via con le terapie e da qualche settimana la punta ha ritrovato il terreno di gioco e il gruppo negli allenamenti a porte chiuse. Ora sia Favilli che D'Andrea hanno messo nel mirino la convocazione per la prima gara del 2026 con i lupi che sabato 10 ospiteranno la Sampdoria al "Partenio-Lombardi". Per l'apertura del nuovo anno sarà pronto anche Sala, già ad Avellino da metà dicembre.