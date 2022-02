Covid, ancora una vittima al Moscati: è un 82enne di Montemiletto Salito a tre il bilancio dei decessi nella giornata odierna

E' deceduto questo pomeriggio nella terapia sub intensiva del covid hospital del Moscati un paziente di 82 anni di Montemiletto ricoverato dal 7 febbraio scorso. In precedenza erano deceduti ieri sera, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Montella, ricoverato dall’11 febbraio scorso e nella terapia intensiva del Covid Hospital, una paziente di 63 anni di Atripalda, ricoverata dal 3 gennaio scorso in terapia subintensiva e trasferita in terapia intensiva il 29.