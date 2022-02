Covid Irpinia, due vittime tra Moscati e Frangipane Complessivamente nei due ospedali ricoverati 69 pazienti affetti dal virus

È deceduta questa mattina, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 77 anni di Monteforte Irpino (Av), ricoverata dal 19 gennaio scorso. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 39 pazienti: 4 in terapia intensiva; 13 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 17 nell’Unità operativa di Malattie Infettive; 5 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

L'Asl di Avellino comunica che, nella notte, è deceduto un paziente di 86 anni di Ariano Irpino, ricoverato in Sub Intensiva presso l'Ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino. Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 30 pazienti, positivi al Covid, di cui: 2 in degenza ordinaria (Area Covid),10 in sub intensiva (Area Covid), 1 in Terapia Intensiva, 14 Medicina Covid, 3 Cardiologia.