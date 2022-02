Dogana, Festa dice addio a Fuksas. C'è la procedura a 5 Tramonta l'idea dell'archistar dopo le bocciature Anac

Per il recupero e la riqualificazione della Antica Dogana di Avellino l'amministrazione comunale dice addio all'idea Massimiliano Fuksas.

E' stata pubblicata la determina con la quale va in soffitta l'ambizioso progetto del sindaco Festa di coinvolgere l'archistar di fama mondiale, un progetto che aveva sollevato un vespaio di polemiche con l'opposizione consiliare e che aveva portato Fuksas alla rinuncia.

Il sindaco non voleva sentire ragioni, ha insistito a lungo per Fuksas lanciando di fatto una sfida all'Anac, che aveva in più occasioni bocciato l'idea della trattativa diretta. Fino a questo passo indietro che chiude definitivamente la vicenda.

Nella determina firmata dal dirigente del settore Finanze Gianluigi Marotta viene dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di attivare in concreto la procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il portale MEPA, rivolgendo l’invito ad almeno cinque operatori di elevato prestigio.