Covid Moscati, altre 2 vittime. Dramma ad Avellino, muore 46enne Nelle scorse ore è morto anche un 66enne di Avellino

Sono deceduti questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 66enne di Avellino, ricoverato dal 19 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 26 e un paziente di 46 anni di Calabritto (Av), ricoverato dal 29 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 30.Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 33 pazienti: 2 in terapia intensiva e 14 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 15 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 2 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.