Vaccini, somministrazioni in calo: caccia gli ultimi indecisi della dose I dati per la provincia di Avellino

Vaccini, somministrazioni in calo in Irpinia. 574 dosi di vaccino sono state inoculate tra i vari hub irpini. Ecco come sono suddivise:

27 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

49 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

16 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

63 presso il Centro Vaccinale di Avellino

31 presso il Centro Vaccinale di Montoro

38 presso il Centro Vaccinale di Solofra

50 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

44 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

49 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

23 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

24 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

61 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

13 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

64 presso il Centro Vaccinale di Lioni

11 presso MMG

11 Caserma Berardi