Avellino. Dopo 25 anni chiude la Pizzeria "Da Michele". «Bollette impossibili» Maria e Michele: costi di gestione assurdi. Difficile far quadrare i conti.

Sabato scorso hanno sfornato la loro ultima pizza margherita, da quel forno rigorosamente a legna, come tradizione napoletana vuole. Maria Flauto e Michele Barbaro, proprietari e gestori della storica Pizzeria “Da Michele” di Via Circumvallazione ad Avellino, chiudono l’attività. “I costi di gestione sono sempre più alti. L’aumento del costo di luce e gas, ci ha assestato il colpo finale. Senza contare il numero di pizzerie elevatissimo che hanno aperto in città. Avremmo dovuto alzare i prezzi delle nostre pietanze. Una scelta che non ci siamo sentiti di adottare. La nostra ultima pizza margherita, l’abbiamo venduta al solito prezzo, quello che per anni i nostri adorati clienti hanno apprezzato”. Con un post su Facebook Michele e la sua adorata Maria hanno informato i clienti. “Siamo commossi dai messaggi di tanti clienti, e da quanti sono venuti a salutarci - spiegano -. Dopo 25 anni di onorato lavoro, cambiamo vita e ci auguriamo di poter vivere un futuro migliore. La pandemia ci ha assestato il colpo definitivo, tra chiusure e aumenti dei costi di gestione”. Marito e moglie, compagni di vita e di lavoro spiegano: vogliamo ringraziare uno per uno i nostri clienti. Con questa chiusura si chiude il capitolo più importante della nostra vita”. E sul social sotto il loro post continuano a scorrere attestati di stima, affetto e amicizia. I due imprenditori della pizza, servita con un sorriso e tanta gentilezza, salutano la clientela, ma guardano con fiducia ad un nuovo futuro.