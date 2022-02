Vaccini, l'Asl Avellino tenta il colpo di coda: ancora Open day Sarà possibile presentarsi ai centri senza prenotazione

A seguito della mancata prenotazione di tutti posti disponibili presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino per la vaccinazione anti-Covid, nella giornata di domani 21 febbraio 2022 sarà possibile presentarsi presso i punti vaccinali anche senza prenotazione per la somministrazione della prima e terza dose “booster” e “addizionale” in base alle seguenti disponibilità dei Centri Vaccinali:

Altavilla Irpina (8.00/14.00): 128 dose I e III

Atripalda (8.00/14.00): 125 dose I e III

Avellino Paladelmauro (8.00/20.00): 398 dose I e III

Ariano Irpino Vita (8.00/14.00): 128 dose I e III

Bisaccia (8.00/14.00): 70 dose I e III

Grottaminarda (8.00/14.00): 129 dose I e III

Mercogliano (14.00/20.00): 130 dose I e III

Mirabella Eclano(14.00/20.00): 124 dose I e III

Montefalcione (8.00/14.00): 66 dose I e III

Monteforte Irpino (8.00/14.00): 67 dose I e III

Montemarano (8.00/14.00): 68 dose I e III

Montoro (8.00/14.00): 68 dose I e III

Moschiano (14.00/20.00): 68 dose I e III

Mugnano di Cardinale (8.00/14.00): 68 dose I e III

Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00): 70 dose I e III

Solofra (8.00/14.00): 130 dose I e III

Caserma Berardi (8.30/14.30): 49 dose I e III

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Intanto nella giornata di ieri sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino 512 dosi di vaccino così suddivise:

12 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

19 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

12 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

92 presso il Centro Vaccinale di Avellino

43 presso il Centro Vaccinale di Montoro

52 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita

12 presso il Centro Vaccinale di Vallata

39 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

20 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

27 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

10 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

25 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

13 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

20 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

38 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

26 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

37 presso il Centro Vaccinale di Lioni

3 presso MMG

2 a domicilio