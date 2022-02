Ricovero De Mita, Noi di Centro: "Pronta guarigione al sindaco di Nusco" La nota dei dirigenti provinciali irpini

"Pronta guarigione al presidente, Ciriaco De Mita, per l'incidente domestico che lo ha visto protagonista nella sua abitazione in Alta Irpinia. Auguriamo al sindaco di Nusco di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico con la sua passione ed intelligenza". Lo dichiarano in una nota i dirigenti provinciali irpini di Noi di Centro, la formazione politica di Clemente Mastella.