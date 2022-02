Covid, 70enne arriva al pronto soccorso e muore in poche ore: non era vaccinato Ancora un decesso al Moscati di Avellino

È deceduto nella notte, al Pronto soccorso della Città ospedaliera, un paziente di 70 anni di Atripalda (Av). Il tampone naso-faringeo effettuato poco prima del decesso dell’uomo è risultato positivo al virus SARS-CoV-2. L'uomo non era vaccinato, ed era arrivato in gravi condizioni al Moscati, per altre serie comorbilità. Intanto nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 44 pazienti: 5 in terapia intensiva e 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 5 nell’Unità operativa di Chirurgia oncologica della Città ospedaliera.