Morte dottoressa Lucia Furno. Medici irpini a lutto.Minuto di silenzio negli hub La nota Asl

"L’Asl di Avellino esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della dott.ssa Lucia Furno, medico di medicina generale dell’Azienda Sanitaria Locale impegnata nella Campagna Vaccinale anti-covid.

Questa mattina tutti i Centri Vaccinali hanno sospeso le attività per un minuto di cordoglio per la grave perdita. L’Azienda si stringe intorno al marito e alla famiglia tutta per la tragica scomparsa.". Così la dottoressa Maria Morgante in una nota stampa.