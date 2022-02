Mobilità sostenibile, un premio al sindaco di Savignano Irpino Consegnato anche un monopattino elettrico per rilanciare la sfida del futuro

Nuovo passo in avanti per la mobilità elettrica nelle zone interne. Presso il Comune di Savigliano Irpino, alla presenza di Pino Vitale, Presidente Nazionale dei Paesi più Sostenibili d’Italia, e di Angelo Vecchione, Direttore Tecnico è stato consegnato al sindaco Fabio Della Marra Scarpone il premio “ Sostenibile Mi ”. Si tratta di un riconoscimento che è stato attribuito in base ai requisiti della Carta d’identità dell’Associazione in seguito alla verifica annuale della presenza dei Comuni nella rete “Paese Sostenibile”. Al sindaco è stato consegnato un monopattino elettrico. Il primo cittadino nel ringraziare l’Associazione per il prestigioso premio ricevuto ed in particolare il Presidente Pino Vitale, dichiara tutto il suo impegno a potenziare le attività sostenibili per la propria comunità già intraprese nello scorso anno.