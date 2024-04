Santo Stefano del Sole, addio ad Elio De Cicco, l'angelo del volontariato Domani i funerali alle 10.30 nella chiesa madre di Santo Stefano del Sole

Dolore e cordoglio a Santo Stefano del Sole per la morte di Elio De Cicco, 72 anni, morto presso la città ospedaliera del San Giuseppe Moscati di Avellino. Volontario della San Michele di Serino Onlus Elio era amato da tanti. Scorrono numerosi i messaggi di cordoglio sul social . "È andato via un altro pilastro di Sozze. Elio, un uomo buono, amava il prossimo come se stesso. Ciao prima o poi ci rivedremo e rifaremo sempre quelle belle chiacchierate che facevamo a Sozze un abbraccio", scrive Michele Langastro. "Ero bambino quando ti ho conosciuto, caro Elio, avevi la macelleria nella nostra frazione . Eri in pensione e ti sei dedicato con tanto amore al volontariato . Ciao Elio De Cicco l'amico di tutti". Annota commosso Filomeno Perna. "Resti un pezzo autentico di Sozze, della nostra comunità. Mancherai a tutti, mancherai a me che in te trovavo un punto di riferimento per coltivare sempre le nostre tradizioni" , ricorda Matilde Capriglione.