Avellino, 4-0 nel test con il Trastevere: il tabellino Ultima amichevole verso i playoff per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Amichevole con il Trastevere per l'Avellino. Finale di 4-0 e prove generali verso i playoff per i lupi a una settimana dall'esordio negli spareggi promozione per l'andata del secondo turno della fase nazionale, ovvero dei quarti di finale.

3-5-2 e 4-3-1-2 tra primo e secondo tempo

Modulo 3-5-2 per la prima parte del test, di continuità per i biancoverdi con Cosimo Patierno e Lorenzo Sgarbi dal primo minuto in attacco: Gabriele Gori, reduce da uno stop in allenamento, ha lasciato spazio al bolzanino nei primi 45 minuti. In difesa Michele Rigione centrale al posto di Thiago Cionek, a centrocampo Michele D'Ausilio da mezzala: gestione totale nella ripresa con Pasquale Pane tra i pali e cambio modulo con prove di 4-3-1-2 (entro Manuel Llano, Cionek, Erasmo Mulè, Fabio Tito, Luca Palmiero, Salvatore Pezzella, Michele Rocca, Raffaele Russo, Michele Marconi e Gori).

Domenica mattina il sorteggio del secondo turno nazionale

A segno Rigione e Antonio De Cristofaro nella prima frazione, poi Gori e Marconi nel secondo tempo: ultimi dettagli sui 90 minuti, giornata di riposo e poi da giovedì settimana tipo di allenamenti, ma con l'incognita legata all'avversario. Solo domenica mattina, con il sorteggio al termine del primo turno della fase nazionale, l'Avellino scoprirà l'avversario del doppio confronto dei quarti di finale.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Avellino - Trastevere 4-0

Marcatori: Rigione, De Cristofaro; Gori, Marconi

Avellino primo tempo (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Sgarbi, Patierno. All. Pazienza

Avellino secondo tempo (4-3-1-2): Pane; Llano, Cionek, Frascatore (Mulè), Tito; Palmiero, Pezzella, Rocca; Sgarbi (Russo); Patierno (Marconi), Gori. All. Pazienza.