Avellino-Vicenza 0-0, Armellino: "Testa subito al ritorno, sarà una battaglia" Il centrocampista biancoverde: "Tocca ricreare le chance, poi gli attaccanti sapranno cosa fare"

“Il VAR? Dobbiamo chiedere a chi di competenza, ma pensiamo alla partita". Così Marco Armellino si è espresso al termine di Avellino-Vicenza 0-0: "Non c’è tempo di guardare a ciò che è stato. C’è stata la prestazione, ma non è bastata per trovare il gol. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Dovremo ripeterla, ma facendo anche quello che oggi non abbiamo trovato. Siamo consapevoli di essere una squadra forte. Il Vicenza resta una squadra di qualità e forza, che non perde da tempo. Noi dovremo farci trovare pronti anche a Vicenza. Ci sono stati momenti complicati anche oggi, ma siamo usciti da tutte queste fasi. La loro difesa è forte, ma come tutta la squadra. Sarà una battaglia e dovremo trovare la vittoria e passare il turno. A noi tocca ricreare le giuste soluzioni, poi gli attaccanti sanno cosa fare".